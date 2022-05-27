دعاء آخر ساعة من الجمعة.. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

يكثر البحث عن دعاء آخر ساعة من الجمعة، إذ يجتهد المسلمون في ترديد الأدعية والتقرب من الله بالصلاة وكثرة الدعاء خاصة في يوم الجمعة، وحدثنا كثيرًا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن فضل يوم الجمعة، فقال إنه من أفضل الأيام التي يأتي بها الخير والسعادة للمسلم، «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق أدم وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة».

دعاء آخر ساعة من الجمعة

ولم يرد في صحيح السنة النبوية صيغة محددة لـ دعاء آخر ساعة من الجمعة، ولكن الأدعية يمكن ترديدها في أي وقت طوال أيام الأسبوع، بين شهر رمضان، وليلة الجمعة، وليلة القدر، وأيام الحج.

ومن بين صيغ الأدعية التي يمكن ترديدها لتكون دعاء آخر ساعة من الجمعة: «اللّهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.. اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك».

أدعية مستحبة في آخر ساعة من الجمعة

واستكمالا للحديث عن دعاء آخر ساعة من الجمعة، يمكن ترديد عدد من الأدعية المستحب ترديدها في يوم الجمعة، بصيغة:

«اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين».