«غرفة السياحة»: اختيار 9200 حاج قرعة من 69 ألفا قدموا أوراقهم

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن إنشاء بوابة الحج والعمرة المصرية تمت بعد صدور القانون الخاص بها من قبل مجلس النواب، وهي الجهة المختصة بالحج ويديرها وزارة الداخلية، ولها جهات منظمة متشاركة مع وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة السياحة والآثار.

فاروق: المسؤولية الرئيسية لبوابة الحج والعمرة المصرية تقع على «الداخلية»

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المسؤولية الرئيسية لبوابة الحج والعمرة المصرية تقع على كاهل وزارة الداخلية المصرية، ويستطيع المواطن الدخول على البوابة برقمه القومي لمعرفة كل التفاصيل، لازم يتأكد أن اسمه موجود في القرعة اللي هتتم الأحد اللي جاي، وهما 69 ألف حاج ومنهم سيتم اختيار 9200 حاج».

واستطرد: «كل شركة بحسب بوابة الحج والعمرة ليها برنامج وبتقدم مميزات لعميلها سواء في عرفات أو حجات إضافية، وكل ده بيعتد في التكلفة اللي بتعتمد من وزارة السياحة على الخدمات اللي بتقدمها كل شركة، وفيه رحلات بتوصل لنص مليون جنيه بناء على الترفيه وسرعة الذهاب والعودة».

وأوضح أن الضوابط المنظمة للحاج السياحي لهذا العام فجميعها إلكترونية على بوابة الحج والعمرة وجرى ربطها بوزارة الصحة لاستبيان الوضع الصحي لكل حاج قبيل سفره إلى الأراضي المقدسة، بخلاف ربط البوابة بوزارة الداخلية لمتابعة البصمة العشرية لكل حاج للأطمئنان على حالته وظروفه.

وتابع: «الحاج لو تذكرته موجودة ومذكورة جوه البوابة وكلها بتكون واضحه قدام شركة الطيران ووزارة الداخلية، والبوابة بتطلع QR وبيظهره الحاج أثناء سفره لإدارة الجوازات والهجرة بمطار القاهرة حتى تظهر كل بياناته والسماح له بالتوجه إلى المملكة».