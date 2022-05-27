التعليم: تسليم عصا إلكترونية لجميع المدارس لامتحانات الدبلومات الفنية

كشف الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، عن استعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية، موضحاً أن المديرية على استعداد المدارس مقار اللجان الامتحانية والعمل على تعقيمها ومتابعة الصيانة البسيطة ومتطلبات اللجان اليوم الجمعة.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية كما استلمت الإدارات التعليمية العصا الإلكترونية من مخازن المديرية وتم تسليمها لجميع المدارس مقار اللجان الامتحانية.

جاهزية الاستراحات للملاحظين

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على جاهزية الاستراحات للملاحظين وتهيئة المناخ المناسب وتوفير الراحة والأمان لهم والتنسيق مع كافة الجهات والجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة فجرا من المطبعة السرية وأوراق الإجابة بعد انتهاء الامتحان وتأمين الكنترولات والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة وتم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان

وشدد على منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ حيث ستبدأ الامتحانات غدا السبت الموافق 27/5/2022، موضحاً أن عدد لجان الدبلومات الفنية 216 لجنة بإجمالي عدد 53090 طالب وطالبة في القاهرة وغرفة العمليات منعقدة وعلى أتم استعداد للتدخل السريع كما أنها مرتبطة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الإدارات التعليمية الـ33.