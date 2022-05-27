غدا.. 32 ألف طالب وطالبة يخوضون امتحانات الدبلومات الفنية بقنا

أعلن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا انتهاء المديرية من تجهيز 102 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسعة، استعدادا للامتحانات النظرية للدبلومات الفنية التي تبدأ غدا السبت، والتي يخوضها 32352 طالبًا وطالبة في التعليم الصناعي والتجاري والزراعي.

وأشار وكيل في تصريحات صحفية اليوم، أن المهندس مسلم أبو الحسن مدير عام التعليم الفني ومديري الإدارات التعليمية ولجان المتابعة المكلفة قد راجعوا استيفاء لجان الدبلومات الفنية2022 والاستراحات لكافة الإجراءات الاحترازية والمتطلبات اللازمة من أثاث، وأشرفوا على فرشها وتجهيزها بالمراوح ومبردات المياه.

تأمين مركز توزيع الأسئلة

كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لوضع خطة تأمين مركز توزيع الأسئلة ولجان الامتحان بجانب مشاركة مديرية الصحة في إمداد اللجان بالأطقم الطبية ومديرية التموين لتوفير الخبز لرؤساء اللجان والملاحظين المنتدبين من خارج المحافظة.

الجدير بالذكر أن 45 لجنة للتعليم الصناعي يستقبلون 14448 طالبا، بينما 36 لجنة للتعليم التجاري يستقبلون 9610 طلاب، 19 لجنة للتعليم الزراعي يمتحن بها 8294 طالبا، وغرفة عمليات التعليم الفني بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات في حالة انعقاد دائم ومستمر منذ بداية الامتحانات العملية للوقوف على سير الامتحانات وتذليل كل ما يؤثر عليها.

غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات يوميًا

كما أكد أن جميع الاستراحات تم فرشها وتجهيزها خدميا من خلال التنسيق بين التوجيه المالي والتعليم الفني، وتم التأكد من جاهزية ونظافة دورات المياه وتوافر الثلاجات والبوتاجازات وتعبئة أسطوانات الغاز وتوافر مصادر المياه وأهلية الأماكن أمنيا لسكن أعضاء لجان الامتحانات المغتربين، مؤكدًا أن غرفة عمليات إدارة قوص التعليمية منعقدة يوميًا على مدار الساعة لمتابعة واستقبال الاستفسارات والشكاوى سواء للعاملين باللجان أو أولياء الأمور والطلاب.