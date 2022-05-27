تجهيز 302 لجنة لامتحانات الدبلومات الفنية بالشرقية.. تنطلق غدا

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021 /2022.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الانتهاء من جاهزية اللجان أمام الطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، لحسن سير وانتظام الامتحانات والمقرر انطلاقها غدا السبت 28 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس الموافق 9 يونيو 2022.

الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه، لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرفة الكنترول، والعمل على منع الغش، وتكليف طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للتنفيذ الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة داخل لجان امتحانات البدلومات والاستراحات المخصصة لاستقبال المراقبين والمصححين ورؤساء اللجان مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد الدخول والخروج من اللجان، وكذلك الاستراحات حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

تأمين لجان الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة

من جانبه أوضح محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2021 / 2022 لجميع الأقسام (تجاري - صناعي - زراعي - فندقي) يبلغ 71 ألفا و962 طالبا وطالبة مقسمين إلى 37 ألفا و528 طالبا وطالبة بالثانوي التجاري والفندقي، و28 ألفا و783 طالبا وطالبة بالثانوي الصناعي، و5 آلاف و651 طالبا وطالبة بالثانوي الزراعي، وذلك أمام 302 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إلى التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكونترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام والبالغ عددها 44 استراحة تضم 166 حجرة تستوعب 1117 سريرا.