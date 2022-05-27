غدا.. انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس الجيزة

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، أن مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بالجيزة مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الفصل الدراسى الثاني «الدور الأول» للعام الدراسي 2021_2022، والتي سوف تنطلق غدا يوم السبت وحتى يوم الخميس 9 يونيو 2022 طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 62196 طالبا وطالبة

قال سلومة في تصريحات صحفية إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 62196 طالبا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات «20496 صناعي - 2181 زراعي - 35102 تجاري - 4417 فندقي» موزع علي 223 لجنة.

وأكد على ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع السيد مدير المديرية وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تعمل على مدار اليوم والساعة لرصد وسرعة وحل المشكلات.

الالتزام بتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامة للامتحانات داخل اللجان

وشدد على الجميع بالالتزام بتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامة للامتحانات داخل اللجان ونبه على رؤساء اللجان بعدم دخول أي طالب اللجان بهاتف محمول.

غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا، لافتا إلى أنه تم تخصص عدد 54 استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 19 إدارة تعليمية منها 33 استراحة مخصصة للرجال وعدد 21 استراحة للسيدات مخصص لهم عدد 1154 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

أكد مدير تعليم الجيزة على توافر عدد 2 «خدمات معاونة» لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.

إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس

وشدد على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فورًا وعلى مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب، مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياه يوميًا، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.

ووجه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة التعاون المثمر مع السادة رؤساء لجان الامتحانات والحرص على حل كافة المشكلات التى تواجههم مع ضرورة الالتزام بكافة القواعد واللوائح والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.