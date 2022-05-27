كل ما تريد معرفته عن كارت ميزة الخاص بالمعاشات.. الرسوم وخطوات الاستخراج

أيام قليلة ويبدأ وقف صرف المعاشات بالبطاقة الزرقاء، إذ ناشدت هيئة التأمينات الاجتماعية، كافة أصحاب المعاشات بسرعة تحويل بطاقات الصرف التقليدية إلى كارت ميزة.

وفيما يلي، وفي ضوء اهتمام أصحاب المعاشات بالصرف في مواعيده المحددة والحصول على الأموال، نستعرض أبرز المعلومات عن كارت ميزة وكل ما يخصه من آخر موعد لاستبدال البطاقة وكيفية ذلك، وهل هناك رسوم عند استخراجه.

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة dmc، إنّ الكروت الزرقاء أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، وبالتالي ستصدر الدولة كروت ميزة، وذلك في إطار خطتها بخصوص الشمول المالي بالتعاون بين الهيئة والبنك المركزي.

رسوم الحصول على كارت ميزة

وأتاحت هيئة التأمينات وفقًا لما قاله جمال عوض، استبدال الكارت الأزرق بـ كارت ميزة مجانًا ودون أي رسوم.

كيف تحصل على كارت ميزة؟

وعلى الراغبين في الحصول على كارت ميزة، أن يتوجهوا إلى أقرب مكتب تأمينات تابع لمحل سكنهم ويحضرون البطاقة الزرقاء ومعهم صورة بطاقة الرقم القومي، ليحصلوا على كارت ميزة دون مقابل بعد ملء استمارة البيانات التي تتضمن بياناتهم الخاصة من الاسم والسن والمهنة السابقة ورقم المحمول.

وطالب «عوض» بسرعة فعل ذلك، لافتًا إلى أن صلاحية الكارت الذكي ستنتهي في يونيو، وبعدها لن يمكن لأصحاب المعاشات صرفها من خلال البطاقة الزرقاء.

آخر ميعاد لاستبدال بطاقة المعاش بكارت ميزة

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن آخر ميعاد لاستبدال بطاقة المعاش هو في نهاية مايو الجاري.

مراحل تحويل البطاقات الزرقاء إلى ميزة

وتم تقسيم تحويل البطاقات الزرقاء إلى كارت ميزة طبقاً للكثافات العددية إلى ثلاث مراحل، وهي كما يلي:

المرحلة الأولى

بدأت من يناير الماضي وانتهت في مارس الماضي في 11 محافظة.

المرحلة الثانية

بدأت من يناير الماضي وانتهت في أبريل الماضي أيضًا، وتشمل محافظات «قنا- المنيا- كفر الشيخ – المنوفية - دمياط – القليوبية – الفيوم – بني سويف».

المرحلة الثالثة

تشمل باقي المحافظات على مستوى الجمهورية، ولديها فرصة لاستلام بطاقة ميزة مجاناً من أقرب مكتب حتى نهاية مايو.

مزايا كارت ميزة

سداد المدفوعات إلكترونيا، وشراء السلع والأدوية من الصيدليات والمحال التجارية.