بريد الوطن .. السباق

سيداتى آنساتى سادتى.. بدأ السباق

يا من هواه امتلك كل محبتى.. والاشتياق

فى حضرة الملكى يضيع الكبرياء

لا شىء يعلو فوق صوتِ الانتماء

أنا الزمالك لم أعش متنازلاً

وبنيت ُ فى أرض ِ الحروب منازلا

سيظل اسمى داخلك.. فأنا الزمالك

أنا الزمالك مولدى عصر الملوك

جمهورى صخرٌ صامدٌ عند التحدى

الفوز هدفى والجميع فرائسى

والليث يزأر بالغريزة والسلوك

أمير زكى

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