أحمد الفيشاوي ينشر صورة نادرة بصحبة أسرته: العائلة أولا

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة نادرة له بصحبة عائلته عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلق عليها أحمد الفيشاوي قائلا: «العائلة أولاً ولا شيء يتفوق على ذلك.. أنا أحبك يا رفاق، أحبك يا أخي أتمنى لك ليلة سعيدة».

أحمد الفيشاوي وسمية الألفي

ومنذ مرض والدته الفنانه سمية الألفي اعتاد أحمد الفيشاوي نشر صور لها، مطالبا الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم بالثدي في ديسمبر الماضي، وتم نقل الفنانة سمية الألفي إلى المستشفى وحجزها في غرفة العناية المركزة لتدهور حالتها الصحية.

وأكدت الألفي، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنها تتلقى جلسات الكيماوي التي تشعر بعدها بالإجهاد والتعب، ومن المفترض أن تنتهي من تلك الجلسات في يوليو المقبل.

أشباح أوروبا

وكان من المفترض أن يُعرض لـ أحمد الفيشاوي في دور العرض السينمائي، فيلم أشباح أوروبا أمام هيفاء وهبي ولكن خلاف هيفاء مع المنتج محمد الوزيري التي وصلت للمحاكم أدى إلى تأجيل عرض الفيلم.