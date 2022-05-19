أحمد الفيشاوي يستعيد ذكريات فيلم «الشيخ جاكسون»

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة تجمعه بالفنانة أمينة خليل، من كواليس تصوير الحملة الدعائية لفيلمة «الشيخ جاكسون»، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلق أحمد الفيشاوي علي الصورة قائلا:«من تصوير الحملة الدعائية لفيلم الشيخ جاكسون مع الموهوبه جداََ امينه خليل،، أنتاج productions تأليف عمر الفيشاوي و اخراج عمرسلامة».

الجمهور يعلق علي صورة أحمد الفيشاوي «من افلامك الجميله»

وتتوالت التعليقات علي صورة أحمد الفيشاوي من الجمهور، إذ قال أحدهم «من أفلامك الجميلة جدا جدا بجد مبدع فيه»، وعلق آخر:«من أفضل الأفلام المصرية والاأداء التمثيلي فيه كان عالمي»، وطلبت متابعة أخرى عودة الفنان لتقديم أفلام أخرى قائلة: «بحبببببك جدًا عاوزين نشوفلك فيلم أو مسلسل جديد بقا بقالك فترة غايب».

تفاصيل فيلم «شيخ جاكسون»

وطرح فيلم «شيخ جاكسون» عام 2019، وحقق نجاحا ملحوظا حينها، والتي كانت تدور أحداثه حول تعود الأحداث إلى يوم الخميس 25 يونيو 2009 بخبر وفاة «مايكل جاكسون»، خاصةً أحد الشيوخ الذي كان يلقبه الجميع بـ«جاكسون» في سنوات الدراسة، لكن ماذا يربط شيخ وإمام مسجد بأسطورة الغناء الأميركي؟ والسؤال الأهم، هل سيستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي بعد ذلك، أم ستعود به ذكرياته وعلاقاته بمن أحبهم.

وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، ماجد الكداوني، أمينة خليل، أيسل محمد رمزي، حازم إيهاب، سلمي أبو ضيف، ياسمين رئيس، مروة محمد، إبرهيم فرح، محمد الأحمدي، ومن تأليف عمر خالد، ومن إخرج عمرو سلامة.