أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28-5-2022

تعد أسعار العملات من الأشياء المهمة التي يبحث عنها الكثيرون بصفة دائمة ومستمرة، وازدادات معدلات البحث بشكل كبير بعد التوترات السياسية العالمية بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بأسعار العملات سواء الراغبين في السفر لقضاء الإجازة الصيفية بالخارج، أو الباحثين عن أعمال.

وتقدم جريدة «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 28-5-2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم نحو 4.97 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري لنحو 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 19.95جنيه للبيع مقابل 19.77 جنيه للشراء، ووصل سعر اليورو في المصرف المتحد لسعر 19.67 جنيه للشراء مقابل 19.91 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 19.91 جنيه للبيع مقابل 19.67 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

كما وصل سعر الجنية الإسترليني في المصرف المتحد نحو 23.01 جنيه للشراء و23.36 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.28 جنيه للشراء و23.48 جنيه للبيع، وسجل في البنك المركزي نحو 23.14 جنيه للشراء و23.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل اليوم سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.55 جنيه للبيع مقابل 18.45 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.61 جنيه للبيع مقابل 18.55 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.61 جنيه للبيع مقابل 18.55 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 5.04 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري بين 5.04 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 5.04 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع.