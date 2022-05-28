سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 28-5-2022 في البنوك المصرية

يهتم الناس بمعرفة أسعار العملات المختفة ومن ضمنها سعر الدينار الكويتي، حيث يهتم الكثيرون بما تسجله العملة الكويتية، خاصة ممن يتعاملون مع الدولة الشقيقة في عمليات البيع أو الاستيراد وغيرها.

ومن خلال السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 28 مايو 2022، في القطاع المصرفي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد نحو 56.03 جنيه للشراء مقابل 60.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 60.53 جنيه للشراء مقابل 60.99 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.36 جنيه للشراء و60.85 جنيه للبيع، وبلغت العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 60.92 جنيه للشراء مقابل 58.98 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي نحو 60.85 جنيه للبيع مقابل 58.36 جنيه للشراء.

ووصلت العملة الكويتية نحو 57.97 جنيه للشراء مقابل 60.31 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجلت في بنك الإسكندرية نحو 60.92 جنيه للبيع مقابل 56.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وأما بالنسبة لسعر الدولار فسجل في بنك قناة السويس 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 18.53 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، أما في بنك الإسكندرية وصل سعر الدولار لنحو 18.56 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.