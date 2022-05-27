«برقاش» تتشح بالسواد وتودع ضحايا مذبحة الريف الأوروبي: مصيبة للبلد كلها

«المصيبة مش مصيبة عائلة المصيبة مصيبة البلد كلها»، كلمات قالها أهالي قرية برقاش بالجيزة أثناء تشيع جنازة الأسرة التي فقدت حياتها بالأمس، بعد أن صرحت جهات التحقيق بدفنهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.

الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على الخفير وأسرته

وأدى آلاف المشيعين صلاة الجنازة على جثمان الخفير وأسرته وتوجهوا إلى تشييعهم إلى مثواهم الأخير في مشهد مؤثر تعالت فيه أصوات التكبير ومنعت من حضوره النساء من أهالي القرية.

وخرجت سيارات نقل الموتى تحمل جثامين الضحايا الخمس تباعا، لتنقلهم لمثواهم الأخير بمقابر العائلة في مشهد مهيب وحزن عارم اجتاح قرية «برقاش» مسقط رأس الضحايا.

القرية تتشح بالسواد حزنا على الأسرة

لم يكن هناك مجال للعبور سيارات نقل الموتى من كثرة أعداد المشيعين الذين حضروا لتوديع تلك الأسرة التي فقدت حياتها غدرا في مشد مهيب، إذ حضرت قرية بأكملها لتشييع جثامين الأسرة متشحين جميعا بالسواد حزنا على تلك الأسرة التي وجدت مذبوحة بالأمس، وتجري جهات التحقيق تحرياتها للوصول للجاني.