أستاذ بالبحوث الزراعية: وصلنا لصفر تعديات على الأراضي في مصر

أكد الدكتور حامد عبدالدايم الأستاذ بمركز البحوث الزراعية أن التنمية الحقيقة تحتاج للزراعة، مشددًا على أن الزراعة هي أساس التنمية الحقيقة والمستدامة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية اهتمت بهذا الملف.

وأوضح «عبدالدايم» خلال لقائه مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الدولة بدأت تدق ناقوس الخطر بسبب الزيادة السكانية الكبيرة كل عام، مع محدودية الرقعة الزراعية، محذرًا من خطورة ذلك، حيث يزيد الشعب المصري بمقدار 2.5 مليون نسمة كل عام، والذي يعتبر تعداد دولة كاملة، وهذا التعداد الضخم يمثل ضغط على كل برامج التنمية التي تقيمها الدولة.

فقدنا أكثر من مليون فدان منذ ثورة يناير

ولفت إلى مشكلة أخرى وهي تناقص الرقعة الزراعية، لافتًا أنه منذ ثورة يناير فقدنا أكثر من مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية، بسبب التعدي على الأراضي الزراعية، والبناء عليها، مشددًا على أن هذا العبث توقف بعد صدور قانون بعقوبات رادعة.

وكشف «أننا وصلنا لـ صفر تعديات على الأراضي الزراعية في كافة المحافظات»، لافتًا إلى أننا استشرفنا الخطر الحقيقي على مستقبل هذا الوطن، مشددًا على أهمية توفير الغذاء للسكان مع الزيادة السكانية، مؤكدًا أن توفير الغذاء هو أهم عناصر الحياة، وأن وجود مشكلة في الغذاء يعني وجود مشاكل في كل مناحي الحياة.