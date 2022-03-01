متى يجب تخفيف الملابس وهل سيكون بداية فصل الصيف مناخيا اليوم؟

كثير من المنشورات تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تشير إلى ابتداء فصل الصيف مناخيا بداية من مارس المقبل، وسط عبارات الفرحة لمحبي الصيف، وعبارات الحزن لمحبي الشتاء متسائلين عن حقيقة ما يتم تداوله.

منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أوضحت أن الحديث مازال باركا على قدوم فصل الصيف، حيث يأتي الربيع في 21 من مارس، ثم يليه الصيف.

وقالت منار، إن هناك استمرار لارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، ولكن يجب الحذر من الانخداع المؤقت في درجات الحرارة وفق قولها للوطن، ناصحة الناس بعدم تخفيف الملابس في الفترة الحالية حيث ما زلنا في فصل الشتاء ولم يأتِ فصل الصيف بعد وستستمر تقلبات الجو حتى نهاية فصل الربيع الذي لم يبدأ بعد.

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى وجود ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة خلال هذه الفترة ولكن لا يجب تخفيف الملابس خلال هذه الفترة لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 1 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 2 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 3 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى17 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11.