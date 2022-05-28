طقس حار يضرب البلاد «من النهادرة حتى الإثنين المقبل».. القاهرة 37 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه بداية من اليوم ولمدة 72 ساعة مقبلة ستشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري طقسًا شديد الحرارة يصل حتى جنوب البلاد، إذ أنَّه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 37 درجة نهارًا و23 درجة ليلا.

وأوضح خبراء الأرصاد، أنَّ الأجواء ستكون حارة علي السواحل الشمالية، كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال الفترة وتزيد الإحساس بحرارة الطقس.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة للحفاظ على الجسم رطب خلال تلك الفترة التي تشتد فيها درجات الحرارة عن معدلاتها خلال فترة النهار.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد أن تصل درجات الحرارة العظمى اليوم السبت في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ36 درجة، فيما تسجل الصغري 22 درجة مئوية، وفي السواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 20، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 28 والصغرى 19، جنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 25، شمال الصعيد العظمى 37 والصغرى 23، جنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة الأحد والإثنين

وعن درجات الحرارة غدًا الأحد فمن المتوقع وفق خبراء الهيئة أنَّ تصل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ37 درجة والصغرى 23، بينما تسجل العظمى في السواحل الشمالية الغربية 32 والصغرى 21.

وبشأن درجات الحرارة الاثنين المقبل فمن المتوقع أن تصل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ 37 والصغرى 23، السواحل الشمالية الغربية تصل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تصل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21، جنوب سيناء تصل درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26، شمال الصعيد تصل درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25، وأخيرا جنوب الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.