«التعليم»: الحرمان من الامتحان عقوبة حيازة الهاتف المحمول في اللجان

بدأت منذ قليل امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، التي تُعقد ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية ضد كورونا بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

امتحانات الدبلومات 2022

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنَّ الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحاً أنَّه تمّ التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «مجاهد» خلال جولته في مدرسة الشيخ زايد الفندقية، إنَّ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات 830 ألف طالب وطالبة والعام الماضي كانوا 750 طالبًا وطالبة، موضحاً أنَّ طلاب التعليم الفني في زيادة سنوية بقدر 100 ألف طالب.

جولة لنائب وزير التعليم في مدرسة الشيخ زايد الفندقية

وشدد «مجاهد»، على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بكل التعليمات الخاصة بسير اللجان الامتحانية، مؤكداً أن حيازة الطالب للهاتف المحمول في اللجنة يعرضه للحرمان من الامتحان.

ونوه نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إلى تخصيص شئون قانونية في المدارس لتطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الغش في الامتحانات، مؤكّدًا أنَّ عدد الطلاب في اللجان الامتحانية يتراوح من 14:18 طالب لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.