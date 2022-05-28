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اليوم.. 13576 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بدمياط

كتب:

عبده عبد الباري
07:46 ص | السبت 28 مايو 2022
امتحانات الدبلومات الفنية

امتحانات الدبلومات الفنية

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاستعدادات النهائية التي أجرتها مديرية التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدًا السبت، إذ يؤدي 13576 طالبًا من طلبة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي» الامتحانات للعام الدراسى 2022 /2021 بعدد 56 لجنة على مستوى المحافظة.

خطة لدخول وخروج الطلاب 

ووجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم بإتمام كافة الاستعدادات، والاطمئنان على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب، مع وضع خطة محددة لتنظيم عملية الدخل والخروج من وإلى اللجان، وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر تحت مظلة من التدابير الوقائية والاحترازية، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على انتظام عملية الامتحانات.

غرفة عمليات رئيسية 

ومن جانبه أكد الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال فترة الامتحانات التي تستمر حتى الخميس 9 يونيو المقبل، طبقًا للجداول المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه جرى التأكيد على رؤساء اللجان بالالتزام بالضوابط المُنظمة للامتحانات.

وأوضح أنه جرى تجهيز 30 استراحة للمراقبين المغتربين، وذلك لتهيئة المناخ الملائم لهم خلال فترة إقامتهم بالمحافظة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين عملية نقل أوراق الأسئلة والإجابة، وأيضا التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة.

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بقلم عبده عبد الباري