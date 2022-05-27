رابط جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022.. تنطلق غدا في كل المحافظات

تنطلق غدا السبت الموافق 28 مايو الجاري، امتحانات الدبلومات الفنية 2022 والتي تعقد ورقيا على مستوى جميع المحافظات في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية، حيث شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا في اللجان الامتحانية.

وكشفت الوزارة عن رابط جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، والذي يشمل جميع التخصصات «الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي»، موضحة أنه متاح عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بتنظيم سير الامتحانات.

تفاصيل جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وفي سياق متصل كشف الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، عن استعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية 2022، موضحا أنه تم التنبيه على تطبيق كل الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية كما استلمت الإدارات التعليمية العصا الإلكترونية وتم تسليمها لجميع المدارس مقار اللجان الامتحانية.

استعدادات مكثفة لامتحانات الدبلومات الفنية 2022

وأضاف «عبده» لـ«الوطن» أنه تم التأكيد على جاهزية الاستراحات للملاحظين وتهيئة المناخ المناسب لهم والتنسيق مع كافة الجهات والجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة فجرا من المطبعة السرية وأوراق الإجابة بعد انتهاء الامتحان وتأمين الكنترولات والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة.

216 لجنة في القاهرة

وشدد على منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ، موضحاً أن عدد لجان الدبلومات الفنية 216 لجنة بإجمالي عدد 53090 طالبا وطالبة في القاهرة وغرفة العمليات منعقدة وعلى أتم استعداد للتدخل السريع كما أنها مرتبطة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وأشار إلى أن سيتم تخصيص طبيب زائر في كل مدرسة للوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول المدارس.

المسموح لهم بدخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022

- محافظ الإقليم.

- نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني.

- رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات أي رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية.

- رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني أي نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية.

- رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أي نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية لامتحانات التكنولوجيا التطبيقية ومقيمي سوق العمل.

- رئيس لجنة الإدارة المركزية للامتحانات.

- مشرفي عموم الامتحانات «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي».

- مدير المديرية.

- مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

- مديري الإدارات النوعية.