التعليم تحدد المسموح لهم بدخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفئات المسموح لهم دخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية التي تبدأ غدا السبت الموافق 28 مايو الجاري وتنتهي يوم الخميس الموافق 28 يونيو المقبل، وتعقد ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات، أن الأشخاص المسموح لهم دخول اللجان الامتحانية هم محافظ الإقليم ونائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني ورئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات أي رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني أي نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية.

المسموح لهم بدخول اللجان الامتحانية

وأكدت أن الأشخاص المسموح لهم بدخول اللجان الامتحانية أيضا هم رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أي نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية لامتحانات التكنولوجيا التطبيقية ومقيمي سوق العمل ورئيس لجنة الإدارة المركزية للامتحانات ومشرفي عموم الامتحانات «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي» ومدير المديرية ومدير عام التعليم الفني بالمديرية ومديري الإدارات النوعية ومدير عام الإدارة التعليمية التابع لها مقر اللجنة ورؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

يسمح بدخول اللجان المكلفة بخطابات معتمدة

أيضا يسمح بدخول اللجان المكلفة بخطابات معتمدة من نائب وزير التعليم أو رئيس عام الامتحانات ونوابه، وذلك بعد التحقق من شخصياتهم ويتم تسجيل بياناتهم في سجل الأمن على البوابة وإخطار رئيس لجنة سير الامتحان لمرافقتهم من البوابة إلى داخل اللجنة.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه لا يسمح للمرافقين للفئات المركزية بالتجول داخل اللجان ومراعاة توفير الهدوء للطلاب أثناء الزيارة مع الأخذ في الاعتبار ألا يكون لدى العاملين أي موانع.