كواليس حفل زفاف ابنة الكاتب مدحت العدل «صور»

احتفل الكاتب مدحت العدل مساء أمس الجمعة ب زفاف ابنته آية فى أحد الفنادق المطلة على النيل، وسط حضور كبير من الاهل والاصدقاء والفنانين الذين حرصوا على مشاركتة فرحته.

وبعدها تصدر حفل زفاف آية مدحت العدل ترند مواقع التواصل الاجتماعى نظرا للكثير من الحضور الذي تواجد فى الحفل ولقطاتها المميزة مع والدها، وقبل حفل الزفاف حرصت آية على التقاط مجموعة من الصور مع زوجها ووالدها التى قبلته فى صورة خاصة.

لقطات حفل زفاف ابنة مدحت العدل

كما تضمن حفل الزفاف عددا كبيرا من الحضور، كان من بينهم المطرب اللبناني وليد توفيق الذي حرص على حضور الحفل وتقديم عدد من أغانيه الخاصة كان من بينها أغنيتة الشهيرة «انزل ياجميل على الساحة».

وحضر أيضا الفنان محمد رمضان والذي اشعل حفل زفاف ابنه مدحت العدل بمجرد حضوره، حيث حرص على غناء أكثر من أغنية من أغانيه الخاصة كان من بينها «نمبر وان» و«مافيا» والتى تفاعل معهم الحضور بشكل كبير .

حضور فني كبير في زفاف ابنة مدحت العدل

وحضر عدد كبير من الفنانين لتهنئة الدكتور مدحت العدل والعروسين، وكان من بينهم يسرا وفيفي عبده وكارول سماحة وياسر جلال وخالد النبوى ولميس الحديدي ونيللي كريم وزوجها هشام عاشور وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أنه فى نفس اليوم أمس الجمعة كانت الفنانة دنيا عبد العزيز احتفلت أيضا بحفل زفافها على المهندس مصطفي كامل فى مدينة نويبع بجنوب سيناء.