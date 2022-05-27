كارول سماحة ويسرا وياسر جلال أبرز حضور حفل زفاف ابنة مدحت العدل

حرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل زفاف ابنة مدحت العدل، المقام الآن في أحد الفنادق المطلة على النيل بحضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين حرصوا على مشاركته فرحته.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا حفل زفاف ابنة مدحت العدل، كل من يسرا وياسر جلال ولميس الحديدي والمخرج عمرو عرفه وفيفي عبده وكارول سماحة وخالد النبوي.

حفل زفاف ابنة مدحت العدل

وشارك في إحياء الحفل المطرب اللبناني وليد توفيق الذي حرص على تقديم عدد من الأغاني الخاصة به، من بينها «انزل يا جميل على الساحة»، ووجه التحية خلال حفل الزفاف للدكتور مدحت العدل قائلا إنه صديق عمره.

وظهرت آية ابنة مدحت العدل بفستان أبيض بسيط ومميز، وحرصت على التقاط عدد من الصور مع والدها قبل بدء حفل الزفاف وأيضا مع زوجها والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقد قران ابنة مدحت العدل

واحتفلت آية مدحت العدل بعقد قرانها منذ أيام في أجواء عائلية وعقد القران الشيخ على جمعة، وتم تداول عدد كبير من الصور الخاصة بهم في هذا اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير بسبب اطلالتها البسيطة.

وشارك مدحت العدل في السباق الرمضاني الماضي بكتابته لكلمات أغنية التتر الخاصة بمسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم والتي قدمتها المطربة أنغام وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك في بطولة المسلسل كل من نيللي كريم وشريف سلامة وهالة صدقي وفادية عبد الغني وخالد سرحان ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمد العدل.