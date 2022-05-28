شفاء الأورمان بالأقصر: نخدم 15 مليون نسمة في 6 محافظات بالصعيد «فيديو»

قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن فرع المؤسسة بالأقصر يقدم علاجا للأمراض السرطانية للكبار والأطفال، مشيرا إلى افتتاح المرحلة الأولى في عام 2016، ثم توالى بعدها افتتاح المراحل والتجهيزات حتى الأسبوع الماضي، وذلك بالشراكة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

خدمة 6 محافظات في صعيد مصر

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين مها بهنسي وسلمى عادل، ببرنامج «صباح الورد» على قناة «TeN»، أن مؤسسة شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر تقدم الخدمة لحوالي 15 مليون نسمة في 6 محافظات بصعيد مصر، للتخفيف من معاناة السفر على المرضى وذويهم، فضلا عن تقليل قوائم الانتظار، مؤكدًا أن المستشفى تقدم كل أنواع العلاج للمرضى.

المستشفى تستقبل أكثر من 500 مريض يوميا

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفى تستقبل يوميًا أكثر من 500 مريض لتلقي العلاج مجانًا، حيث يتم إنفاق حوالي 35 مليون جنيه شهريًا لتوفير العلاج، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه خصص 2022 عامًا للمجتمع المدني الذي يعيش عصره الذهبي.

جمعية الأورمان تقدم أنشطة صحية واجتماعية

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن جمعية الأورمان لديها كل الأنشطة التي تقدم للمواطن سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي، وتضم حوالي 6 دور رعاية لرعاية الأطفال بلا مأوى.