وفد الكنيسة الإنجيلية يزور «شفاء الأورمان» بالأقصر لدعم المرضى والتمريض

زار وفد كنسي رفيع المستوى، يرافقه عدد من الأجانب من مختلف الجنسيات، ورجال الدين المسيحي من مختلف أنحاء الجمهورية، برئاسة القس مايكل موسى عزيز، راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة طيبة الجديدة، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، لتقديم الدعم ومساندة المرضى وطاقم التمريض.

رفع الروح المعنية للمرضى

وأوضح القس مايكل موسى، أن هذه الزيارة هدفها رفع الروح المعنوية للمرضى الذين يتلقون العلاج، ومساندة طاقم التمريض بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر والذي يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة، ويقوم بدور عظيم تجاه المرضى خلال رحلتهم مع مرض السرطان، تحت شعار «أنت مَن تجعل نفسك سعيدًا»، داعيًا أن يمُن الله بالشفاء على كل المرضى، ويبارك في جهود الطاقم الطبي والتمريض لما نلمسه من رعاية ذات جودة عالية يقدمونها لمرضى الأورام الكبار والصغار أيضا.

الوفد يبدي إعجابه بالخدمات العلاجية بالمستشفى

وأبدى الوفد المرافق إعجابه الشديد بالخدمات العلاجية المتوفرة، فضلًا عن الدعم والتأهيل النفسي الذي تتبعه المستشفى في مسيرة العلاج، وتوفير أفضل الأجهزة ذات المواصفات القياسية العالمية التي تستخدمها مستشفى بكافة أقسامها.

ورافق مدير المستشفى شفاء الأورمان بالأقصر وفريق العلاقات العامة، الوفد في جولة تفقدوا خلالها كافة أقسام المستشفى، وقاموا بتوزيع الهدايا والجوائز التشجيعية لطاقم التمريض، كما زاروا الأطفال بغرفهم، ونفذوا يوما ترفيهيا لإسعادهم وتشجيعهم خلال رحلة تلقي العلاج، مشيرين إلى الكفاءة العالية التي يتمتع بها العاملين والإداريين على كافة المستويات.

من جانبه، وجه محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالصعيد، الشكر للوفد الزائر، مشيرًا إلى أن الكنيسة الإنجيلية من الداعمين دائمًا لمرضى شفاء الأورمان، مؤكدًا أن هذه الزيارة لها تأثير إيجابي على كل من المرضى والطاقم الطبي كذلك.