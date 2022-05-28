ختام المهرجان الأول للمرشدات ذوات الهمم بالسويس.. اليوم

يختتم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف مساء اليوم، فعاليات مشاركته في المهرجان الأول للمرشدات ذوات الهمم تحت شعار «يلا فرحة» والذي يقام بمعسكر الكشافة الجوية بالسويس بالتعاون مع جمعية المرشدات المركزية برئاسة القائدة سامية يعقوب، وتتضمن فعاليات حفل الختام وتوزيع شهادات التقدير على المتميزات من المرشدات ذوات الهمم بإشراف منال منيب مدير إدارة القوافل الثقافية بالمركز القومي لثقافة الطفل.

المهرجان الأول للمرشدات ذوات الهمم

وانطلقت فعاليات المهرجان يوم الخميس 26 مايو، كما استكمل المركز القومي لثقافة فعالياته أمس على التوالي ضمن المهرجان، والذي تضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية والورش المتخصصة من بينها ورشة «سر البطولة» للسيناريست وليد كمال والذي تحدث مع المرشدات ذوات الهمم من الإعاقات الذهنية، والمرشدات ذوات الهمم من الإعاقات السمعية وقد تمت ترجمة الورشة بلغة الإشارة.

وجرى خلال المهرجان عقد ورشة حول قاعدة التواصل مع منال منيب والقائدة حنان هريدي تضمنت قواعد التواصل المباشر للتعارف وتبادل الخبرات، أعقبها مجموعة من الورش الفنية المتنوعة منها ورشة ورد وتاج ملكي بالفوم، بإشراف محمد عادل، ورشة تلوين بوستر القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي 2022، ورشة تلوين أشكال بالجبس مع سحر يسري، ورشة اصنع لعبتك عن تاريخ الحضارة الفرعونية مع آمنة أبو المجد، ورشة استنسيل مع أحمد سمير، ورشة لوحة قاع البحر بأشكال أورجامي وورق ملفوف بإشراف عمرو سمير.