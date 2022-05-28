عاجل.. سائق يدهس عامل دليفري في المنيب: «كان ماشي عكس الاتجاه»

دهس سائق سيارة ملاكي، كان يسير عكس الاتجاه في المنيب، عامل دليفري، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وتمكنت المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إلقاء القبض على المتهم، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الجيزة ،وتحرر محضر بالواقعة أمام العميد حسن دكروري مأمور القسم.

السير عكس الاتجاه

وأفادت التحريات، التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بأن الواقعة حدثت نتيجة حادث سير ليس فيه شبهة جنائية، وأن تهور سائق الملاكي وسيره عكس الاتجاه، كان السبب الرئيسي في وفاة عامل دليفري.

كان قسم شرطة الجيزة تلقى بلاغًا يفيد بمصرع شاب إثر حادث تصادم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وألقت القبض على المتهم، والتحفظ على سيارته، والدراجة النارية الخاصة بعامل دليفري بعد وفاته.