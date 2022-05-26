عاجل.. وفاة شخص وإصابة 25 آخرين في تصادم «ميكروباصين» على طريق وادي القمر

لقى شخص مصرعه، وأصيب 25 آخرين إثر تصادم سيارتين «ميكروباص» على طريق الدولي الجديد بعد منطقة وادي القمر منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، ووصلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

التفاصيل الكاملة حول حادث طريق وادي القمر

وتلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين «ميكروباصين» على الطريق الدولي، إذ تصادما معًا بسبب اختلال عجلة القيادة، وتم إبلاغ سيارات الإسعاف.

25 مصابًا بحادث طريق وادي القمر في الإسكندرية

وانتقل مأمور قسم الدخيلة وإدارة المرور و14 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة ما يقرب من 25 شخصًا من ركاب «الميكروباصين»، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأميري الجامعي، إضافة إلى نقل متوفى إلى مشرحة كوم الدكة في الإسكندرية.

وحاولت إدارة المرور رفع آثار الحادث من الطريق الرئيسي، مع فتح الطريق أمام السيارات لمنع تعطيل حركة المرور على الطريق الرئيس الذي يربط بين وسط وغرب المحافظة.

وتحرر المحضر وجار العرض على النيابة العامة لسؤال المصابين، والتعرف على أسباب وقوع الحادث على الطريق.

وقال محمد عبدالفتاح، أحد شهود العيان، إن الطريق الدولي شهد تزاحمًا بعد وقوع حادث تصادم السيارتين، إذ حاول المارة والمواطنين الإبلاغ الفوري عن الحادث، وصلت سيارات الإسعاف سريعًا وأيضًا قوات من المرور لرفع آثار الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات.