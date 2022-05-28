حبس 3 متهمين بقتل شاب أثناء نقله إلى مصحة للعلاج من الإدمان بالشرقية

قررت الجهات المختصة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية اليوم حبس 3 أشخاص متهمين بقتل شاب بمدينة بلبيس إثر إصابته بجرح طعني في الصدر أثناء محاولتهم نقله إلى مصحة للعلاج من الإدمان 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغًا بمقتل شاب في بلبيس

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا بإصابة «محمد. م. ش»، 25 عامًا، مقيم بمدينة بلبيس بجرح طعني على يد آخرين ووفاته متأثرا بإصابته.

تفاصيل واقعة مقتل شاب في بلبيس

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس على الفور إلى مكان الواقعة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، لكشف غموض وملابسات الواقعة وجرى نقل جثة الشاب المتوفى إلى مستشفى بلبيس والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى.

وتبين من التحقيقات والفحوصات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن والدة الشاب المتوفى كانت استعانت بـ3 أشخاص لمحاولة نقل ابنها إلى مصحة للعلاج من الإدمان إلا أنه قاومهم وأثناء وقوع مشادات بينهم أصيب بجرح طعني بسلاح أبيض ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته فيما لاذ المتهمين بالفرار.

القبض على المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكن المتهمين الثلاثة وألقت القبض عليهم وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيقات والتي أصدرت قرارها المتقدم.