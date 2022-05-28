وظائف للأطباء والمهندسين في القاهرة والمحافظات.. اعرف شروط التقديم

كشف موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف داخل مصر وخارجها عن توافر فرص عمل لحاملي شهادات الطب والهندسة للعمل داخل مؤسسات مختلفة داخل القاهرة وخارجها، شرط توافر عدد من الخبرات التي تمكن المتقدمين من الحصول على الوظيفة، منوها إلى أن التقديم يتم من خلال الموقع أو من خلال الذهاب لمقر الشركة الراغبة في الحصول على الموظف.

وفيما يلي الوظائف الشاغرة وشروط التقديم:

وظيفة أطباء أسنان

اسم الشركة: واي دي إيه للخدمات الطبية.

مقر العمل بـ الوظائف: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوي الخبرة: طالب.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 18 - 24 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية طب الأسنان).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة طبيبة أسنان

اسم الشركة: مركز أسنان.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 40.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية طب الأسنان).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 5000 جنيه مصري.

وظيفة مساعدة طبيب نساء

اسم الشركة: مركز الرياض.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22- 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة طبيب تدقيق تأمين طبي سعودي

اسم الشركة: Confidential.

مقر العمل: المعاد - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 28 - 60 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس مكتب فني

اسم الشركة: مصر هولندا للاستثمار السياحي والفندقي.

مقر العمل: أسوان الجديدة - أسوان.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 7-10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس مدني

اسم الشركة: مصر هولندا للاستثمار السياحي والفندقي.

مقر العمل: أسوان الجديدة - أسوان.

سنين الخبرة: 5-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26 - 39 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة - الهندسة الإنشائية).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس معماري تشطيبات

اسم الشركة: مصر هولندا للاستثمار السياحي والفندقي.

مقر العمل: أسوان الجديدة - أسوان.

سنين الخبرة: 5-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26- 36 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندسات كهرباء

اسم الشركة: المستقبل للتكنولوجيا المتقدمة.

مقر العمل: الزيتون - السلام - الشروق - القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23- 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة - هندسة القوى والآلات الكهربية).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس صيانة كهربائية

اسم الشركة: سيريوبلاست إيجيبت.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: لا يشترط.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة - هندسة القوى والآلات الكهربية).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مهندس ميكانيكا تركيبات

اسم الشركة: confidential.

مقر العمل: الجيزة - الدقي - السادس من أكتوبر - العجوزة - الجيزة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 7000 - 9000 جنيه.

الحوافز الاضافية: 1000 - 2000 جنيه.

وظيفة مهندس مدني

اسم الشركة العالمية للمقاولات العامة.

مقر العمل: أمبروز ومحرم بك - الإسكندرية.

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 10-‎11 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 33- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة - الهندسة الإنشائية).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندس معماري

اسم الشركة: casa development.

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة - الهندسة المعمارية).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس ميكانيكا

اسم الشركة: شركة كبرى في مجال المقاولات.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

سنين الخبرة: 7-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس ديكور

اسم الشركة: المعهد العالي للسياحه والفنادق 6 أكتوبر.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

سنين الخبرة: سنة -‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.