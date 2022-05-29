سعر الدولار اليوم الأحد 29-5-2022 في البنوك المصرية

حدّثت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري اليوم 29 مايو الحالي سعر الدولار في عدد من البنوك، ومنها الأهلي ومصر والإسكندرية والمصرف المتحد، فضلا عن باقي العملات الورقية الأخرى التي تستحوذ على اهتمام المستثمر المصري والأجنبي في مصر.

واليوم السبت 29 مايو الحالي، وفق آخر تعاملات صباحية وردت اليوم، تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تستعرضها للقراء، سعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في البنوك

تراوح سعر بيع وشراء الدولار داخل البنوك، حيث سجل اليوم الأحد في المصرف المتحد سعر 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.53 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد 29 مايو.

وسجلت العملة الأمريكية في بنك قناة السويس نحو 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وآخر تعاملات وردت اليوم الأحد 29 مايو، فيما سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.56 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار في بنك مصر بنحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

ولم تختلف كثير العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، حيث سجل الدولار في CIB سعر 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك حسب آخر تعاملات وردت اليوم الأحد 29 مايو.

سعر الدولار عالميا

ووفقًا للصحف العالمية، يتجه الدولار نحو أكبر تراجع أسبوعي في قرابة 4 أشهر، بعد أن خفض المتعاملون توقعاتهم لرفع الفائدة الأمريكية، وسط مؤشرات على أنّ مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يبطئ أو يوقف دورة تشديد السياسة النقدية في النصف الثاني من العام الحالي.