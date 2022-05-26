الدولار يهبط إلى أدنى مستوى له خلال شهر.. ماذا عن باقي العملات؟

عاد الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى في شهر واحد، حيث اشتملت دقائق من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو على مفاجآت قليلة، بعدما فضل معظم المشاركين زيادات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط في اجتماعي يونيو ويوليو.

انخفاض مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين، بنسبة 0.2% عند 101.83، حيث أظهر المحضر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يستمر في مساره في الوقت الحالي، لكنه يبقي خياراته مفتوحة لمجموعة من خيارات السياسة بعد يوليو.

ووصل مؤشر الدولار إلى ذروته خلال ما يقرب من عقدين فوق 105 منتصف الشهر، وانخفض العائد الضمني على عقود يونيو 2023 الآجلة لليورو دولار - بشكل أساسي حيث ترى الأسواق أسعار الفائدة عند تلك النقطة - بنحو 80 نقطة أساس هذا الشهر.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.4 نقطة أساس عند 2.7308%، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ 14 أبريل الماضي.

عملات حساسة للمخاطر

وضعف اليوان الصيني متجاوزًا عتبة رئيسية إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد تقريبًا مقابل الدولار، وانخفض اليوان في الخارج بأكثر من نصف بالمئة إلى 6.75 يوان للدولار.

وصعد اليورو 0.35 بالمئة إلى 1.0716 دولار، فيما تراجع الدولار 0.4 بالمئة إلى 126.76 ين.

وتم تداول العملات الحساسة للمخاطر، مثل الدولار الاسترالي والنيوزيلندي والدولار الكندي بشكل ثابت على نطاق واسع مقابل الدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.26165 دولار قبل الإعلان المتوقع من المستشار البريطاني ريشي سوناك بشأن حزمة من الإجراءات لمساعدة المستهلكين على التعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة.