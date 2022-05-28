  ضوابط الأعلى للجامعات لأداء اختبارات القدرات.. تعرف عليها

تستعد الجامعات الحكومية لاختبارات القدرات 2022، والتي يتشرط اجتيازها الالتحاق بعدد من الكليات بجانب تحقيق الحد الأدنى الذي يقره التنسيق.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اختبارات القدرات 2022 ستجرى لكليات «التربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والاعلام والتمريض وعدد من الأقسام بكليات التربية النوعي»، والكليات التكنولوجية.

اختبارات القدرات 2022

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد من الضوابط والاشتراطات جرى التأكيد عليها بضرورة تطبيقها خلال اختبارات القدرات، تتمثل في الآتي:

- التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

- وضع شرط الحصول على لقاح كورونا كوفيد 19 لدخول الاختبارات.

- إلغاء كافة الاستثناءات الخاصة باختبارات القدرات التي جرى تطبيقها خلال العامين الماضيين وأن تكون الاختبارات وفقاً للضوابط والاشتراطات التي كانت عليها قبل أزمة كورونا.

- تجهيز بنوك أسئلة كاملة تحتوي على مئات الأسئلة لمختلف التخصصات لاختبارات القدرات 2022.

تأجيل عقد اختبارات القدرات لكليات السياحة والفنادق

وفي السياق ذاته، أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعه الماضي تأجيل عقد اختبارات القدرات لكليات السياحة والفنادق لحين يتم إعادة تقييم التجربة والوقوف على عدد من الملاحظات للعمل بها خلال الفترة المقبلة، مطالباُ الاستعداد التام لامتحانات التيرم الثاني للعام الجامعي الجاري وكذلك الاستعداد لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي المقبل 2022-2022 مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.