تعيينات شركة المياه.. موعد اختبارات المتقدمين

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موعد إجراء الاختبار التحريري للمنطبق عليهم الشروط للمتقدمين لشغل وظيفة أخصائي زراعة وفقا للمسابقة رقم 4 لعام 2021، والتي سبق الإعلان عنها بالصفحة الرسمية والموقع الرسمي للشركة.

الاختبار التحريري

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يوم الخميس المقبل الموافق السادس والعشرون من شهر مايو الجاري 2022 موعد إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لشغل وظيفة اخصائي زراعة تخصص «شعبة البساتين بمدرج 2 قديم بالمبني الاداري بكلية التجارة»، وسيتم الاختبارات بمدرجات كلية التجارة جامعة أسيوط «جديد، قديم» وحسب اللجان الواردة بالكشوف.

لن يتم تحديد ميعاد آخر لاختبار المتخلفين

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه لن يتم تحديد ميعاد آخر لاختبار المتخلفين عن الحضور.

مراعاة الالتزام بالميعاد المحدد

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المتقدمين بمراعاة الالتزام بالميعاد المحدد والحضور قبله بفترة كافية مع ضرورة اصطحاب المتقدم للاختبار بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

الإعلان عن نتيجة الاختبار التحريري

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الاختبار التحريري والمراحل الأخرى لمن يجتاز الاختبار التحريري.