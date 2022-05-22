«الأعلى للجامعات»: لا توجد قرارات بشأن زيادة مصروفات اختبارات القدرات

كشف الدكتور سيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، المشرف على قطاع كليات الفنون بالمجلس الأعلى للجامعات واختبارات القدرات، أنه لا توجد حتى الآن أية قرارات بزيادة رسوم اختيارات القدرات 2022، لمختلف الكليات عن العام الماضي، موضحا أن أي قرارات في هذا الشأن، تخضع للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منوها بأن اختبارات القدرات ستنطلق بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2022.

اجتياز اختبارات القدرات شرط أساسي للالتحاق بالكليات

وأضاف المشرف على اختبارات القدرات ورئيس قطاع كليات الفنون بالمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات لـ«الوطن»، أن اجتياز اختبارات القدرات شرط أساسي للالتحاق بالكليات، بجانب الحد الأدنى للالتحاق بالكلية، ستجرى لكليات التريية الرياضية والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتمريض والإعلام والتربية الموسيقية، وبعض الاقسام بكليات التربية النوعية.

المجلس الأعلى للجامعات

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، أجل قرار اختبارات القدرات لكليات السياحة والفنادق، حتى يتم تقييم التجربة، مؤكدا أن الاختبارات ستكون وفقا للضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وأكد المشرف على اختبارات القدرات، أن الاختبارات ستتضمن كل الامتحانات التي كانت مقررة قبل أزمة كورونا، وأنه سيجرِ إلغاء كل القرارات الاستثنائية تجاه الاختبارات التي جرى العمل بها العامين الماضيين فترة أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم استمرار العمل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا كوفيد 19، كشرط أساسي لدخول الاختبارات، مؤكدا ان هناك استعدادات مكثفة بمختلف الجامعات لماراثون اختبارات القدرات.