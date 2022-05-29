سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29-5-2022 في البنوك المصرية

كشف البنك الأهلي ومصر والمصرف المتحد، عن سعر الدينار الكويتي اليوم 29 مايو الحالي، فضلا عن باقي البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث تحظى العملة الخليجية باهتمام كبير داخل الشارع المصري، لكبر عدد العمالة المصرية في الكويت، فضلا عن حجم الاستثمارات الكبير الذي يجمع الدولتين.

واليوم الأحد 29 مايو، نقدم من خلال السطور التالية، سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات وردت صباحا، والتي جاءت على النحو التالي في القطاع المصرفي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك

اختلفت قيمة سعر بيع وشراء العملة الكويتية، حيث سجلت في مصرف أبو ظبي الإسلامي 60.92 جنيه للشراء مقابل 58.98 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي لنحو 60.88 جنيه للبيع مقابل 58.38 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد نحو 56.03 جنيه للشراء مقابل 60.79 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي في المركزي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 60.59 جنيه للشراء مقابل 60.98 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.38 جنيه للشراء و60.88 جنيه للبيع، فيما جاءت العملة الكويتية لتسجل نحو 57.97 جنيه للشراء مقابل 60.31 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجلت في بنك الإسكندرية نحو 60.94 جنيه للبيع مقابل 56.96 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك

وبشأن العملة الأمريكية، سجلت ثباتا في عدد من البنوك، حيث سجلت في بنك قناة السويس 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 18.53 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، أما في بنك الإسكندرية فوصل سعر الدولار لنحو 18.56 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.