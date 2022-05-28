بدء رصف ورفع كفاءة شوارع حي المعصرة بالقاهرة

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء والشركات المنفذة لأعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع بالعمل بكل دقة، والتأكد من جودة الأعمال طبقا للمواصفات المطلوبة والاشتراطات الفنية، وسرعة الانتهاء من الأعمال ورفع كفاءة الطرق وإعاده تأهيلها، وكذلك استمرار أعمال التطوير لاستعادة المظهرين الحضاري والجمالي للأحياء والمدن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل الخطة الاستثمارية

وتلقت نائب المحافظ خطة التطوير الخاصة بحي المعصرة، وشددت على استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق بنطاق الحي، طبقا للخطة الموضوعة، ووفقا للاجتماعات التي عقدتها في هذا الشأن.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المعصرة، برئاسة اللواء وليد المعداوي، رئيس الحي، بالبدء في أعمال التطوير ورصف شوارع المقابر وسيجوارت وعمارات السعودية والعزبة البحرية، من خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2021-2022، بما يحقق السيولة المرورية والانسيابية في حركة المواطنين، وعدم إعاقة حركة المرور، وتحقيق الشكل الجمالي والحضاري اللائق بالتنسيق مع إدارة الطرق والمتابعة الميدانية، وإدارة الإسكان بالمنطقة الجنوبية، في إطار خطة شاملة للتطوير والتجميل، تشمل شوارع الحي بالتزامن مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها أحياء المنطقة الجنوبية.

حملات نظافة يوميا

كما تواصل رئاسة حى المعصرة جهودها لمتابعة وتكثيف حملات نظافة يومية لرفع كفاءة الشوارع والمياديين الرئيسية، إذ واصل عمال النظافة أعمال الكنس والتجريد ومتابعة أعمال النظافة بصفة مستمرة ويومية، بالتنسيق مع وحدة الرصد البيئي على مستوى نطاق الحى بالكامل، وتكثيف كل الجهود للحفاظ على المظهر العام والشكل الحضاري.