في يوم واحد.. ضبط 166 قطعة سلاح و242 قضية مخدرات وتنفيذ 87536 حكما قضائيا

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية، عن ضبط 166 قطعة سلاح نارى بحوزة 148 متهما، على النحو التالي:

11 بندقية آلية.

بندقية رصاص.

29 بندقية خرطوش.

5 طبنجات.

120 فردا محليا.

176 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

188 قطعة سلاح أبيض.

كما تم تنفيذ 87536 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين، ارتكبوا 18 حادثا متنوعا.

ضبط 242 قضية مخدرات

وضبط 242 قضية مخدرات، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 12,065 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 32,201 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 6,199 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 1,179 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 684 جراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 595 جراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 370 جراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 241 جراما.

كمية من مخدر الكيتامين وزنت 124 جراما.

1547 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 42 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 15 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 224 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 24094 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

ضبط 17709 مخالفة مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 17709 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

5639 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

59 مخالفة السير بدون تراخيص.

7 دراجات نارية مخالفة.

13 مخالفات شروط التراخيص.

12 مخالفة موقف عشوائى.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية

في سياق متصل، وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 18 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 19 متهما لعدد 5 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 7263 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط عنصر إجرامي محكوم عليه هارب بأسيوط

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، باختباء عنصر إجرامي- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج- مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد في عدد من القضايا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة مركز شرطة فايد مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته «كمية لمخدر الهيدرو وزنت 12 كيلوجراما - كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات – فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار –مبلغ مالى – هاتف محمول».

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة ماكينات الري

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام 4 أشخاص – لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى، مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفر البطيخ مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة – 2 مركبة «تروسيكل» وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 11 واقعة بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ، وأرشدوا عن المسروقات 11 ماكينة رى.

كما تمكنت وحدة مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنوفية وبحوزته خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته لإحدى الجهات الحكومية - عدد 13 إيصال سحب جميعهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته لإحدى الجهات الحكومية «خالية من البيانات» - عدد 6 كعب إيصال سحب تراخيص خالية البيانات - فلاشة بمساحة 32 جيجا - هاتف محمول - أكلاشيه أسود اللون.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات لاصطناع وتزوير إيصالات السحب بالمكتب عمله وبيعها وترويجها للراغبين مقابل مبالغ مالية.