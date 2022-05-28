تعرف على مواعيد عرض مسرحية عائلة تس في موسم جدة

يواصل صناع مسرحية «عائلة تس» إجراء عدد من البروفات الخاصة بالعمل، وذلك ليكون جاهز لعرضه مجددا على خشبة المسرح ضمن فعاليات موسم جدة، والذي انطلق في المملكة العربية السعودية.

وسيبدأ عرض مسرحية عائلة تس على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك في جدة يوم الخميس المقبل الموافق 2 يونيو، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء، وسيتم عرضها على مدار أربعة أيام كاملة.

مواعيد عرض مسرحية عائلة تس

وستعرض مسرحية عائلة تس أيام الخميس والجمعة والسبت على أن يكون يوم الأحد الموافق 5 يونيو هو ختام عرض المسرحية ضمن فعاليات موسم جدة على أن يتم تحديد موعد آخر لعرضها.

والمسرحية يشارك فيها عدد كبير من الفنانين منهم مصطفى خاطر وبيومي فؤاد وشيماء سيف ومحمد سلام وأوس أوس وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي ومن إخراج أوتاكا.

قصة مسرحية عائلة تس

وتدور أحداث مسرحية عائلة تس حول شخصية حشمت التي يجسدها الفنان بيومي فؤاد، وهو رجل ثري ولكن يتعرض للإفلاس فيحاول أبناءه الأربعة الوصول إلى مجموعة من الحيل لإنقاذه من الإفلاس، وهذا في إطار كوميدي.

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد كان قد شارك في السباق الرمضاني لعام 2022 بثلاث مسلسلات الأول كان مسلسل الاختيار مع الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، وكذلك مع الفنان محمد رمضان في مسلسل المشوار وأيضا في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس مع الفنان أحمد مكي.