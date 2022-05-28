3 ملايين.. إزاي تحصل على قرض المديونية من المصرف المتحد لو عليك ديون؟

تلبية احتياجات العملاء وتوفير الحلول لأزماتهم المالية يسعى المصرف المتحد لتقديمها لمن يتعاملون من خلاله، ولهذا صمم قرض سداد المديونية بهدف تسوية الالتزامات المالية الشهرية وتجميعها في قسط شهري واحد.

ويتيح قرض سداد المديونية نقل مديونية العميل إلى بنك آخر وعليه يقوم البنك بسداد تلك المديونية الحالية بالإضافة إلى منحك تمويل آخر إذا كنت في حاجة لذلك القرض.

تفاصيل قرض سداد المديونية من المصرف

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي نقدمها للقارئ على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي تفاصيل قرض المديونية من المصرف المتحد وهي كالتالي:

- تصل قيمة قرض سداد المديونية من المصرف المتحد إلى 3 ملايين جنيه.

- فترة سداد قرض سداد المديونية تصل إلى 8 سنوات.

- سعر الفائدة على قرض سداد المديونية تنافسي.

- القرض يمنح تمويل كافة الشرائح من الأفراد من ذوي الدخول الشهرية وأصحاب المهن الحرة والأفراد من أصحاب الشركات.

- يمنح القرض معدل فائدة تبدأ من 13% إلى 19% متناقص سنويًا.

شروط الحصول على قرض سداد المديونية

ووفق المصرف المتحد فإن هناك عدد من الشروط للحصول على قرض سداد المديونية وهي:

- آلا يقل سن المتقدم للحصول على قرض سداد المديونية عن 21 سنة.

- أن يكون الحد الأدنى لدخل المتقدم للحصول على القرض من المصرف المتحد نحو 2500 جنيه في حالة التحويل، 4000 جنيه في حالة عدم التحويل.

- أن يصل الحد الأدنى لمدة عمل المقترض 12 شهرًا.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض سداد المديونية

وأخيرا وضع المصرف المتحد بعد المستندات التي يجب توافرها للحصول على قرض سداد المديونية منها:

- تقديم بطاقة رقم قومي سارية.

- تقديم إيصال مرافق حديث كـ فاتورة كهرباء أو مياه على سبيل المثال.

- تقديم إثبات دخل به مفردات المرتب.