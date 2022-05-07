شروط وإجراءات الحصول على قرض بنك ناصر الاجتماعي «لو طلعت على المعاش»

بمجرد بلوغ الموظف سن المعاش، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاش شهري له حتى يساعد أصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، ولكن بشرط أن يكون لديهم اشتراك في التأمينات الاجتماعية، وعندما يحتاجون إلى مبلغ مالي كبير لشراء شيء ما أو إجراء عملية جراحية يبحثون عن طرق مختلفة للحصول على هذا المبلغ المالي.

ويحرص بنك ناصر على تقديم جميع الخدمات الاجتماعية المميزة لفئات المواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة، وتمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى 10 آلاف جنيه دون فوائد وبمصاريف إدارية بسيطة، ليتمّ تسديدها على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير كيفية حصول أصحاب المعاش على قرض شخصي من بنك ناصر الاجتماعي والشروط المطلوبة لذلك التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لحصول أصحاب المعاشات على قرض بنك ناصر

- في حالة الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي، يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عامًا، ويشترط تحويل القسط أو المرتب على البنك.

- وفي حالة الاقتراض بضمان المعاش أو المعاش المستحق، يجب تحويل القسط أو المعاش على البنك في حالة المعاش المستحق، ويتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

إجراءات الحصول على القرض الشخصي لأصحاب المعاشات

- يتوجه الراغب في الحصول على القرض الشخصي من أصحاب المعاشات بالتوجه إلى بنك ناصر الاجتماعي، وتقديم المستندات المطلوبة التي تتمثل في الآتي:

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض على أن تكون سارية.

- يجب أن يتمّ تقديم الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

- تقديم بيان بمفردات المرتب أو المعاش للمقترض ومرتب الضامن.