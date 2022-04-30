هل يمكن الحصول على قرض شخصي بدون تقديم مفردات مرتب؟

تعد قروض البنوك المختلفة هي الملاذ الآمن للمواطنين الراغبين في الحصول على مبلغ مالي كبير لشراء شيئ ما أو إجراء عملية جراحية، أو غيرها من الأسباب الأخرى، ويجد الكثير منهم مشكلة في حالة إذا لم يكن لديها وظيفة ثابتة، نظرا لطلب البنك تقديم مفردات مرتب للبنك حتى يتم الحصول على قيمة القرض المطلوب.

ويتسائل العديد من المواطنين عن إمكانية الحصول على قرض من البنوك المختلفة، دون إلزام لعملاء بتقديم مفردات مرتب ضمن المستندات المطلوبة للحصول على القرض، وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على قرض شخصي دون تقديم مفردات مرتب، من البنك الأهلي المصري، والتي جاءت كالتالي:

كيفية الحصول على قرض شخصي دون تقديم مفردات مرتب

يتيح البنك الأهلي المصري لأصحاب المهن الحرة فرصة الحصول على قرض شخصي دون غجبارهم على تقديم مفردات مرتب من جهة أو شركة، وجاءت تفاصيل حصول أصحاب المهن الحرة على قرض شخصي، كالتالي:

مميزات الحصول على قرض المهن الحرة من البنك الأهلي المصري

- يمنح البنك لعملاءه فرصة الحصول على قرض شخصي بقيمة تصل إلى مليون ونصف لأصحاب المهن الحرة، وبحد أقصى 2 مليون للأطباء.

- ويتيح البنك الأهلي المصري للعملاء فرصة سداد قيمة القرض لمدة تصل إلى 7 سنوات.

- يمنح البنك للعملاء فرصة الحصول على تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا.

- يمكن لأصحاب المهن الحرة الحصول على قيمة القرض التي يرغبون بها بدون ضامن.

الشروط المطلوبة

- يجب أن يكون الراغب في الحصول على قرض شخصي أن يكون لديه حد أدنى عامين عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي.

- يجب ألا يقل عمر المقترض 21 عام، وألا يزيد سنه عن 65 عام.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

- صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الإيجار.

- صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

- مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

- عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء.

- كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لأخر عام.