أحمد حلمي يكشف طريقة تعامله مع الانتقادات: «مش باخدها على صدري» (فيديو)

قال الفنان أحمد حلمي، إنه يتعامل مع الانتقادات باعتبارها نصائح مقدمة له، ولا يغضب منها على الإطلاق خصوصًا إذا كانت تعبر عن الحب والاهتمام به كفنان، وليس من باب النقد الهدام فقط، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية له.

أحمد حلمي يفند أنواع النقد الفني

وأشار أحمد حلمي، خلال لقائه مع برنامج the insider، إلى طريقة تعامله مع الانتقادات التي يواجهها في حياته الفنية بقوله: النقد الذي يكون وراءه حب ومصلحة أفهمه جيدًا، لأنِ بتعامل مع النقد في هذه الحالة باعتباره نصيحة موجهة لي، واستطرد بقوله «مش باخد النقد على صدري وأعلق على شماعات تانية».

النقد اللاذع أتفهمه بعكس السلبي لا ألتفت إليه

وعن تفاقم حدة الانتقادات، قال أحمد حلمي، إن هناك نقدًا قد يكون لاذعًا وبمثابة ترجمة خاطئة للحب، مستشهدًا بمثال عندما يكون هناك طفلًا ضائعًا، وبمجرد عودته يضربه الأهل ويقومون بتعنيفه من فرط حبهم له والخوف عليه، مشيرًا إلى أن النقد بهذه الطريقة يفهمها ويميزها «من حبه راح ضربه خايف عليه».

وأشار إلى أن هناك أنواعًا من النقد غير مفهومة وغير مميزة بالنسبة له، متابعًا: النوع ده لا ألتفت إليه والنوع السلبي لا أنظر إليه من الأساس، مش بتأثر بيه وبالتمس أعذار، أنا ضد نظرية المؤامرة وإن في مكيدة بتحصل، أنا لست هذا الشخص لأني لا ألتفت إليه عايز أركز عايز أشتغل.

وشدد أحمد حلمي، على أن المقياس الذي يعتمد عليه في أعماله الفنية هو الجمهور«الترمتوم الحقيقي والمقياس بالنسبة لي هو الشارع».

وتصدر أحمد حلمي بفيلم واحد تاني، الذي انطلق عرضه في دور السينما مع عيد الفطر الماضي، إيرادات شباك التذاكر، وشاركه البطولة روبي، نسرين أمين، نور إيهاب، أحمد مالك، سيد رجب، تأليف هيثم دبور، إخراج محمد شاكر خضير.