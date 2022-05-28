القبض على المتهم بارتكاب أفعال غير لائقة في محطة مصر: «كان سكران»

ألقت قوات الأمن القبض على المتهم بارتكاب أفعال غير لائقة في محطة مصر، وذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن ارتكاب أحد الأشخاص أفعال غير لائقة وفي حالة عدم اتزان ويتلفظ بعبارات غير مفهومة حال تواجده أمام محطة سكك حديد أسوان.

المتهم مقيم في أسوان وله معلومات جنائية

بالفحص أمكّن تحديد المتهم وهو مقيم بمحافظة أسوان وله معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة، وأفاد بأنّه كان في حالة سُكر، مما دفعه إلى الإتيان بالأفعال المشار إليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.