فتح الموانئ البحرية في مطروح والسلوم بعد توقفها لسوء الأحوال الجوية

فتحت جميع الموانئ في محافظة مطروح، أمام حركة الصيد مرة أخرى، اليوم الجمعة، عقب توقفها خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية، واستقرار حالة البحر المد والجزر، وهدوء الرياح وعودته إلى معدلاته الطبيعية بعد انتهاء النوة التي تعرضت لها البلاد على مدار أربعة أيام.

طقس مطروح

ويشهد طقس مطروح سطوع للشمس على مختلف الأنحاء والمدن من مدينة الحمام شرقا ومرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة، والضبعة وفوكه، ورأس الحكمة، ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا، وسجلت درجات الحرارة، اليوم 4 مارس 2022، العظمى 22 درجة والصغرى 13، في أعلى معدلات لها على مدار الأسبوع الجاري، بينما سجلت نسبة الرطوبة %70، والرياح 17 كم/ في الساعة.

استجمام أهالي مطروح على بالبحر

وبدأ أهالي مطروح خلال طقس اليوم الاستمتاع بالأجواء الجميلة على البحر والنزول إلى كورنيش مدينة مرسى مطروح للتمشية والجلوس على بعض الألسنة التي تتنظم أمواج البحر، ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة على سواحل مطروح ورؤية ألوان البحر الفيروزية التي تتميز بها مطروح عن غيرها من المحافظات الساحلية الأخرى، واستجمام الشباب والأسر في منطقة الليدو والعوام وحتى الشرع على شاطئ مطروح العام.

تقلبات جوية في مطروح الأحد

وطبقا لهيئة الأرصاد الجوية من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة في مطروح والسواحل الشمالية الغربية للبلاد يوم الأحد المقبل مع توقعات بسقوط أمطار في ظل تقلبات جوية خلال الأسبوع المقبل.