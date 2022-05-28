توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة على محافظات مصر

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في معدلات درجات الحرارة العظمى حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، لتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن الطقس الحار الذي تشهده البلاد نتيجة لتعرض البلاد لمنخفض جنوب السودان الحار، ويصاحبه رياح شمالية شرقية قادمة من الجزيرة العربية.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، ومدن وسط وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، فيما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 29 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 30 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 31 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.