قطع مياه الشرب عن مركز ناصر ببني سويف غدا لمدة 12 ساعة.. وضعفها بالواسطى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، اليوم، قطع مياه الشرب بمركز ناصر بأكمله لمدة 12 ساعة، من الساعة التاسعة صباح غد الأحد، حتى التاسعة مساء من اليوم ذاته، وذلك لاستكمال أعمال إصلاح عطل بخط طرد محطة رفع صرف صحي ناصر الرئيسية بقدرة 800 مم مركز ناصر، وما يترتب عنه من توقف محطات مياه مركز ناصر، وذلك للمرة الثالثة خلال شهر.

ضعف مياه الشرب عن مركز الواسطى لمدة 12 ساعة

كما أعلنت الشركة عن ضعف مياه الشرب بمركز الواسطى نفس المدة تقريبا، أو لحين إصلاح العطل بمحطة مياه ناصر، على أن تعاود المياه انتظامها فور إصلاح العُطل.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن فترة انقطاع الخدمة والعطل الخارج عن إرادتها، وأهابت المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

كما أعلنت الشركة عن تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب عند الحاجة إليها، وذلك من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.

من ناحيته، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المحاسب علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، والمهندسة دينا عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمتابعة إصلاح العطُل أولا بأول، لحين الانتهاء منه وإعادة ضخ المياه بالشكل المطلوب، مع توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب عند الحاجة إليها في المناطق المتضررة.