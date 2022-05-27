تفاصيل قطع المياه اليوم وغدا في بني سويف وأسوان.. اعرف المناطق

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه في عدد من المناطق بالشركات التابعة لها في محافظتي أسوان وبني سويف، بسبب أعمال التطهير والتعقيم الدوري، وتنفيذ أعمال استكمال إحلال وتجديد خط مياه الحلقي بالمحطات.

قطع المياه في أسوان

وأعلنت الشركة في أسوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انقطاع المياه في 15 منطقة هي: «عزبة الوادي – الزيداب – عزبة التحرير – السيل الجديد – السيل الريفي – تقسيمات الصداقة الجديدة – خور عواضة – أمبركاب – الناصرية – المطحن – الجزيرة – الحصايا – الحكروب – أرض الجميلي – شارع السماد»، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة العاشرة صباح غدًا يوم السبت، لمدة 12 ساعة

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب

وأشارت الشركة إلى أن سبب الانقطاع تنفيذ أعمال استكمال إحلال وتجديد خط مياه الحلقي بشارع السماد، لافتة إلى أنها ستدبر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

قطع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها بمركز ببا

وفي بني سويف، كشفت الشركة عن انقطاع المياه بدءًا من الساعة الثامنة صباح غدًا السبت، وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها بمركز ببا.

تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم الدوري للمحطة

وأشارت الشركة إلى أن سبب الانقطاع تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم الدوري لمحطة مياه غياضة الشرقية بمركز ببا.