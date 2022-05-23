خريطة قطع مياه الشرب عن 4 مراكز بالدقهلية 7 ساعات غدا.. صيانة وتطهير

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ قيامها بأعمال صيانة وتطهير بمرفق مياه الجمالية لمدة 7 ساعات، غدًا الثلاثاء، بداية من الساعة 11 مساءًا حتى الساعة 6 من صباح يوم الأربعاء، ما يستعدي قطع مياه الشرب عن 4 مراكز خلال فترة الأعمال.

قطع مياه الشرب عن 4 مراكز

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ ‏في بيان صحفي، أن الأمر يستدعي قطع المياه عن كل من مركز ومدينة الجمالية، ومركز ومدينة ميت سلسيل، ومدينة الكردي، وجزء من مدينة المنزلة، إضافة إلى ضعف ضغوط المياه بكل من جزء من مركز ومدينة المطرية، لوجود مصدر تغذية آخر من مرفق مياه المطرية بالمنزلة.

الشركة تناشد المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه

وأهابت الشركة بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع مياه ‏الشرب وكل ‏المصالح ‏والشركات ومديريات الخدمات والمستشفيات والمخابز ‏الواقعة بنطاق مدينة ‏المطرية، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة وبتدبير احتياجاتهم من ‏مياه الشرب خلال فترة ‏الانقطاع ‏المعلن عنها.‏

بدء أعمال صيانة طارئة وقطع المياه عن المطرية

ومن جهة أخرى، بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ أعمال صيانة طارئة للخط المغذي لمدينة المطرية قطر 550 مليم تربولي إيثلين، حيث يقع المغذي في شارع الرياح ‏بمدينة المنزلة، ما استدعى قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات، بدأت من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6 مساءًا، واستدعى الأمر قطع المياه عن مدينة المطرية‎.

وأهابت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.