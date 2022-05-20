شريف حلمي: الوسط الفني حزين ومصدوم بسبب وفاة سمير صبري

نعى الفنان شريف حلمي، الفنان الراحل سمير صبري، مؤكدًا أنه كان من النجوم البارزين، وكان دائم السؤال عن كل زملائه: «أي حد كان يحصله مشكلة أو مرض أو وعكة، كان أول واحد يسارع إليه».

وأضاف حلمي، في مداخلة هاتفية مع «تلفزيون الوطن»: «كأن سمير صبري من رعاة الفنانين، وكأنه نصّب نفسه أبا لهم، كان دائم السؤال عنهم، وكل الفنان الكبار الذين نُسوا لم يكن يسأل عنهم سوى سمير صبري، لذلك فإن الوسط الفني مصدوم وحزين على وفاته، نحن حزانى على إنسانياته».

وتابع: «كان يزور الناس ويسأل عنهم ويحل مشكلاتهم من غير ما يعمل دعاية، كان داعما للفن والفنانين طول الوقت، ولي الشرف أنني شاركت معه في أخر أفلامه 2 طلعت حرب، أدهشنا وأسعدنا بأسلوبه وطريقة حبه للفن، وعدنما عرض عليه المشاركة في المسلسل رحب فورا ورفض أن يحصل على أي مقابل».

وواصل: «في أخر مشهد لسمير صبري بالفيلم بكى، وكان له لقطة شهيرة، ولما سألناه عن سر بكائه، قال دي أول مرة أعيط ودموعي تنزل كده».