مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29-5-2022 في محافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للمساحة عن تفاصيل جميع مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، إذ يحرص قطاع عريض على الاستعداد لموعد الفروض قبلها بفترة زمنية، حيث يختلف موعد رفع الأذان من محافظة لأخرى، ولهذا تزداد عمليات البحث عن موعد صلاة الفجر وكذلك الظهر.

واليوم الأحد 29 مايوالجاري، تستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة اليوم، وفق الموقع المصري للهيئة المصرية للمساحة:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- يرفع أذان الفجر عند الساعة 3:12 صباحًا.

- يرفع أذان الظهر عند الساعة 11:52 صباحًا.

- يرفع أذان العصر عند الساعة 03:29 مساءً.

- يرفع أذان المغرب عند الساعة 6.50مساءً.

- يرفع أذان العشاء عند الساعة 08:21 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- يرفع أذان الفجر في الإسكندرية عند الساعة 3:13 صباحًا.

- يرفع أذان الظهر عند الساعة 11:58 صباحًا.

- يرفع أذان العصر: الساعة 03:37 مساءً.

- يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:58 مساءً.

- يرفع أذان العشاء عند الساعة 8:31 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر عند الساعة 03:23 صباحا.

- موعد أذان الظهر عند الساعة 11:51 صباحا.

- موعد أذان العصر عند الساعة 03:18 مساءً.

- موعد أذان المغرب عند الساعة 06:41 مساءً.

- موعد أذان العشاء عند الساعة 08:07 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

- موعد أذان الفجر عند الساعة 03:11 صباحا.

- موعد أذان الظهر عند الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر عند الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب عند الساعة 06:52 مساءً.

- موعد أذان العشاءعند الساعة 08:24 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

- يرفع أذان الفجر عند الساعة 03:23 صباحًا.

- يرفع أذان الظهر عند الساعة 11:47 صباحًا.

- يرفع أذان العصر عند الساعة 03:12 مساءً.

- يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:35 مساءً.

- يرفع أذان العشاء عند الساعة 08:00 مساءً.